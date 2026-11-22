Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı sonrası aylık hesaplama sisteminin emekli aylıklarıyla ilgili sorunun temel kaynağını oluşturduğunu belirterek, bu dönemden sonra emekli olanların prim kazancının karşılığını alabilmesi için intibak talebinde bulundu.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarında iyileştirme yapılacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Söz konusu düzenlemede yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan yaklaşımı önemsediklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle yüksek enflasyon ve düşük emekli aylıkları nedeniyle 17 milyona yakın emeklimizin geçinmekte zorlandığı bir tablo söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada emekli aylıklarının iyileştirilmesine dair iradenin ortaya konulması kıymetli. Tabii bizim için bunun hangi yöntemle yapılacağı büyük önem taşıyor. Çünkü geçmişte olduğu gibi günü kurtaran iyileştirmeleri istemiyoruz. Sorun düşük emekli aylıkları. 2000 yılı sonrası aylık hesaplamaları mevcut sorunun temel kaynağını oluşturmaktadır. Emekli aylıkları arasında denge kurulamamış ve farklı emekli grupları ortaya çıkmıştır. Her emeklinin prim kazancının karşılığını alabilmesi için intibak dışındaki seçenekler sorunu tam olarak çözemeyecektir. Bu nedenle yıllardır dile getirdiğimiz intibak talebimizde ısrarlıyız."

"Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı"

Sosyal güvenlik sisteminde çalışanların ve emeklilerin lehine olacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Talebimiz, sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin oluşturulmasıdır. 4447 ve 5510 sayılı kanunlar, sistemin özü olan eşitliği sağlayamamış ve sorunların büyümesine neden olmuştur. Aylık hesaplama kuralları nedeniyle eşitlikten giderek uzaklaşan bir sistem yerine, kendi içinde adil ve sade bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir."

Geçinmeye yetecek aylık ödenmesi için güncelleme katsayısı yerine gösterge sisteminin getirilmesi ve gösterge sistemi aralıklarına göre aylık bağlama oranlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "2000 öncesi dönemde olduğu gibi alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı, prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranları dengeli bir şekilde yeniden belirlenmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA