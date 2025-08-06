TSMC Çalışanları Ticari Sır Çalma Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketinin (TSMC) 3 çalışanı, "şirketin gelişmiş 2 nanometre çip teknolojisine ilişkin ticari sırlarını çalma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Focus Taiwan'ın adli makamlara dayandırdığı haberine göre, şirket içinde gizli dosyalara yönelik olağan dışı erişimler fark edilmesi üzerine TSMC tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ülkenin temel teknolojilerine ilişkin ticari sırların yabancı ya da düşman unsurlara izinsiz şekilde aktarılmasının suç sayıldığı Tayvan Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde 25-28 Temmuz tarihlerinde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi.

Savcılık, geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın ülkenin çip teknolojisine yönelik ilk yetkisiz erişim vakası olduğunu belirtti.

Gelişmiş çip teknolojisine ilişkin ticari sırları çalma suçlamasıyla yapılan gözaltıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSMC'nin Arizona'da 300 milyar dolarlık yatırım yapabileceği yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump, dün CNBC'ye verdiği röportajda, "Tayvan buraya geliyor ve Arizona'da dünyanın en büyük çip fabrikasını inşa etmek için 300 milyar dolar harcıyor." ifadesini kullanmıştı.

TSMC ise mart ayında yaptığı açıklamada, ABD'deki yatırımını 165 milyar dolara çıkararak yapay zeka teknolojisinin geleceğine güç vermeyi planladığını belirtmişti.