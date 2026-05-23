ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını ve müzakerelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Anlaşmanın ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını içerebileceği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
