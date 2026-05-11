ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı. Bu ziyaret, Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret etmesi anlamına geliyor ve iki ülke arasındaki stratejik meselelerin ele alınacağı öngörülüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e kritik ziyaret gerçekleştirecek.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
