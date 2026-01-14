Haberler

ABD Başkanı Trump'a hakaret eden fabrika işçisi görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Donald Trump, Michigan'da bir otomobil fabrikasını ziyareti sırasında Jeffrey Epstein davası nedeniyle kendisine hakaret eden işçiye yanıt verdi. Olay sonrası işçi, geçici olarak işten uzaklaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Michigan eyaletinde bir otomobil fabrikasını ziyareti sırasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davası nedeniyle hakaret eden işçi, görevden uzaklaştırıldı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentindeki bir otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Trump'ın, Epstein davasına atıfta bulunarak kendisine "pedofili koruyucusu" şeklinde bağıran fabrika çalışanına el hareketi ve küfürlü ifadelerle karşılık verdiği görülüyor.

TJ Sabula isimli işçi, olayın ardından yaptığı açıklamada, Trump'a bağıran kişinin kendisi olduğunu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işten geçici olarak uzaklaştırıldığını belirtti.

Protestosunun amacının Epstein davasının "ele alınış" biçimine dikkati çekmek olduğunu söyleyen Sabula, Trump'ı açıkça hedef aldığı için ise pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir deli, öfke nöbeti içinde küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok