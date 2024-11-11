Üye Girişi
Haberler

Trabzon Üniversitesi'nde Turizmde Güncel Sorunlar Paneli

Trabzon Üniversitesi'nde Turizmde Güncel Sorunlar Paneli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 'Sektör-Üniversite Buluşmaları' kapsamında 'Turizmde Güncel Sorunlar ve İstihdam' konulu panel düzenledi. Programda, ulaşım sektörü yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahsen Aydın, Trabzon'un turizm potansiyelini ve eğitimli personel ihtiyacını vurguladı.

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunun "Sektör-Üniversite Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Turizmde Güncel Sorunlar ve İstihdam" konulu panel organize edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde Öğretim Görevlisi Emrah Ağın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Trabzon'da hizmet veren bir ulaşım sektörünün yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahsen Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Aydın, 500'ü aşkın kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, Trabzon'un güçlü turizm potansiyeline sahip şehirler arasında olduğunu ifade etti.

Sektörün her aşamasında eğitimli personel çalıştırmayı istediklerini kaydeden Aydın, öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, "Asla pes etmeyin. Pandemi, ekonomik krizler, çalkantılar veya beklentiler sizi yıldırmasın. Mecburen bu bölüme girerek okuyanlar varsa bence değiştirsin. İstediğiniz işi yapın. Mutlu olarak çalışın. O zaman başarırsınız. Yurt dışına ya da şehir dışına çıkmaktan ziyade olduğunuz yeri kalkındırın." değerlendirmesinde bulundu.

Ağın da Türkiye'de 1 milyon 200 bin turizm çalışanı olduğunu ve turizmde mevcut potansiyel harekete geçirilirse Türkiye'nin dünya üçüncüsü olabileceğini ???????belirtti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.