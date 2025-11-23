Trabzon'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hurda deposu olarak kullanılan tek katlı iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Sanayi Mahallesi'nde S.A'ya ait hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından depoda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel