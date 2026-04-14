Tosya'da tarım ürünleri zirai dondan etkilenmedi

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, ilçede tarım ürünlerinin zirai dondan etkilenmediğini söyledi.

İnciekuş, AA muhabirine, Tosya'nın önemli tarım potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldığını hatırlatan İncirkuş, şunları kaydetti:

"Tosya'mızı da kapsayan bölgede, 10 Nisan Cuma günü gece saatlerinden itibaren hafta başına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktaydı. Geçen yıl Tosya'da zirai dondan 6 bin 725 dekar alan etkilenmişti. Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından saha kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, ilçe genelinde zirai don kaynaklı herhangi bir zarar tespit edilmemiştir. Çiftçilerimizin alın terini korumak için saha denetimlerimiz, arazi kontrollerimiz ve teknik incelemelerimiz hava koşullarına bağlı olarak aralıksız şekilde devam edecektir. Üretimin ve üreticimizin her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon dileriz."