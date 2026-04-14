Haberler

Tosya'da tarım ürünleri zirai dondan etkilenmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, ilçede tarım ürünlerinin zirai dondan etkilenmediğini açıkladı. Geçen yıl 6 bin 725 dekar alanın etkilendiğini hatırlatan İncirkuş, bu yıl yapılan saha kontrollerinde zarar tespit edilmediğini bildirdi.

İnciekuş, AA muhabirine, Tosya'nın önemli tarım potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldığını hatırlatan İncirkuş, şunları kaydetti:

"Tosya'mızı da kapsayan bölgede, 10 Nisan Cuma günü gece saatlerinden itibaren hafta başına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktaydı. Geçen yıl Tosya'da zirai dondan 6 bin 725 dekar alan etkilenmişti. Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından saha kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, ilçe genelinde zirai don kaynaklı herhangi bir zarar tespit edilmemiştir. Çiftçilerimizin alın terini korumak için saha denetimlerimiz, arazi kontrollerimiz ve teknik incelemelerimiz hava koşullarına bağlı olarak aralıksız şekilde devam edecektir. Üretimin ve üreticimizin her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon dileriz."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var

Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı

“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı