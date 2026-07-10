İzmir'de geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikanın bahçesinde hasar oluştu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Subaşı Mahallesi'ndeki fabrikanın atık malzeme depolanan bahçe bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikanın bahçesinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Meriç Alptekin