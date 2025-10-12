Haberler

Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı güreşçi Ahmet Ensar Akbaş, memleketinde coşkuyla karşılandı ve ödüllendirildi.

Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Akbaş, beldeye konvoy eşliğinde geldi.

Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu olan başarılı sporcu Ahmet Ensar Akbaş için Çevreli Beldesi Belediye Başkanlığı önünde kurban kesildi.

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Akbaş'ı küçük altın ile ödüllendirdi.

Soysal, yaptığı açıklamada, "Ahmet Ensar Akbaş, şampiyonada ikinci oldu. Beldemiz adına kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devanı diliyorum." dedi.

Akbaş'ın antrenörü Aziz Erdoğdu da "Bu karşılama için Başkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ensar Akbaş ise "Dedem Hüseyin Akbaş gibi bir güreşçi olmak istiyorum. Bana güzel bir karşılama yaptıkları için mutluyum. Belediye başkanımıza, belde halkımıza ve aileme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.