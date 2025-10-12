Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Akbaş, beldeye konvoy eşliğinde geldi.

Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu olan başarılı sporcu Ahmet Ensar Akbaş için Çevreli Beldesi Belediye Başkanlığı önünde kurban kesildi.

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Akbaş'ı küçük altın ile ödüllendirdi.

Soysal, yaptığı açıklamada, "Ahmet Ensar Akbaş, şampiyonada ikinci oldu. Beldemiz adına kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devanı diliyorum." dedi.

Akbaş'ın antrenörü Aziz Erdoğdu da "Bu karşılama için Başkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ensar Akbaş ise "Dedem Hüseyin Akbaş gibi bir güreşçi olmak istiyorum. Bana güzel bir karşılama yaptıkları için mutluyum. Belediye başkanımıza, belde halkımıza ve aileme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.