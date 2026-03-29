Tokat'tan İzmir'e uçuşlar başladı

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat'tan İzmir'e uçuşların başladığını duyurdu.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir-Tokat ve Tokat-İzmir hattında haftada 4 frekans olarak planlanan seferlerin ilki, bugün (29 Mart 2026) saat 08.25-09.00 arasında gerçekleşti. Tokat Havalimanı'mıza iniş yapan ilk uçak, ARFF ekiplerimizce yapılan su takı seremonisiyle karşılandı. Bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacak bu yeni hat kapsamında bugün gerçekleştirilen ilk seferle birlikte misafirlerimize konforlu, emniyetli ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunuldu" denildi.

