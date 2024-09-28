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Tokat'ta Tescilli Başçiftlik Beyazı Patatesi Hasadı Başladı

Tokat'ta Tescilli Başçiftlik Beyazı Patatesi Hasadı Başladı
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen ve 2016 yılında tescillenen beyaz patates 'Başçiftlik beyazı'nın hasadı başladı. 500 dönüm alanı kapsayan üretimde, bu yıl dönüm başına 1,5 ton verim bekleniyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

Bölge insanının geçim kaynaklarının başında yer alan beyaz patates, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2016'da tescillenerek "Başçiftlik beyazı" ismini aldı.

İlçe genelinde yaklaşık 500 dönüm alanda mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan patates, eylül ayının sonlarında hasat ediliyor.

İlçede bu yıl dönüm başına verimin 1,5 ton civarında olması bekleniyor.

İlçede patates üretimi yapan Nesimi Demir, AA muhabirine, 80 yaşında olduğunu belirterek, "60 yıldır çiftçiyim ve bu işle uğraşıyorum. Başçiftlik beyazı ekerim ve başka bir ürün de ekmem." dedi.

Çiftçi Burhanettin Kesici ise bölgede yüksek rakımlı olması sebebiyle başka ürün yetişmediğini dile getirerek, "Bu patates türü, yüksek rakımda yetişmesi sebebiyle bölgede tercih edilmektedir. Çevre illere ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne satışını yapmaktayız. Bu patatesin nişasta oranı yüksektir, lezzetli bir patates türüdür." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

tokat

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