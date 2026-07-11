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Tokat'ta sahte altın operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda sahte altınlar ve 35 bin lira ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul'dan temin ettikleri sahte altınları bozdurmaya çalıştıkları iddiasıyla Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.R.E. (49), K.E. (62) ve C.K'nin (48) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.E. ve K.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ellerindeki sahte altınları farklı illerdeki kuyumcularda bozdurduğu belirlenen ve Tokat'a gelen M.R.E, K.E. ve C.K. dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, zanlıların üzerleri ve araçlarındaki aramada sahte 2 bilezik, 3 zincir ve 1 künye ile yaklaşık 35 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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