Tokat'ta sahte altın operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul'dan temin ettikleri sahte altınları bozdurmaya çalıştıkları iddiasıyla Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.R.E. (49), K.E. (62) ve C.K'nin (48) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.E. ve K.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ellerindeki sahte altınları farklı illerdeki kuyumcularda bozdurduğu belirlenen ve Tokat'a gelen M.R.E, K.E. ve C.K. dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, zanlıların üzerleri ve araçlarındaki aramada sahte 2 bilezik, 3 zincir ve 1 künye ile yaklaşık 35 bin lira ele geçirilmişti.