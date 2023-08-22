3 asırlık lezzet Tokat kebabının kilosu 1.500 liradan satılıyor

Tokat'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet olan 'Tokat kebabı' kilosu 1500 liradan satılıyor. Özenle kendine has fırınlarda hazırlanan kentin en önemli lezzeti olan Tokat kebabı gram altın ile yarışıyor. Kebabı yemek için şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabı, kentte sadece 6 ay süresince yapılabiliyor. Özenle kendine has fırınlarda hazırlanan en önemli lezzeti olan Tokat kebabı gram altın ile yarışıyor.

"5-6 KİŞİ ÇOK RAHAT DOYA BİLİYOR"

Tokat kebabının 3 asrılık lezzet olduğunu ifade eden kentte lokanta işletmeciliği yapan Mücahit Yılmaz, "Yaptığımız yemeğin en önemli özelliği içirisinde kullandığımız malzemelerdir. Kuzu eti, patlıcan, domates, biber ve patates kullanıyoruz. Bu mahsullerin hepsi Tokat'ın verimli topraklarında yetişiyor. Yani hiç bir ithal ürün yok. Hepsi şehrimizin kendi ürünleridir. Tokat kebabını eskiden bağ evlerinde yaparlarmış. Restonran kültürü ile birlikte yaygınlaştı. Tokat kebabının 1 kilosu 1500 liradır. Kebabın içiresinde kuzunun but tarafı var. 1 kilo kuyruk yağı kullanıyoruz. 4 kilo patlıcan, 2 kilo dometes, biber, sarmısak kullanıyoruz. Bu yemek zahmetli bir yemektir. Bu yemeği yapmak için 4 kişi çalışıyor. Maliyetli, zahmetli ve doyurucu bir yemektir. 1 kilogram Tokat Kebabı ile 5-6 kişi çok rahat doya biliyor" dedi.

"TOKAT KEBABIMIZ ALTIN GİBİ"

Yılmaz, "Bu kebabı yemek için kilometrelerce uzaklıktan gelenler var. Benim şöyle bir iddiam var. Eğer ki hayatında Tokat Kebabı yemediysen ben kebap yedim demeyeceksin. Biz buna et ile sebzenin izdivacı diyoruz. İçerisinde ki patlıcan çekirdeksiz. Hayatında hiç patlıcan yemeyen insanın burada patlıcan yiyip gittiğini görüyorum. Tokat kebabımız altın gibi" diye konuştu.