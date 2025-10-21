Tokat'ın Pazar İlçesinde Yeni Vergi Dairesi Hizmete Açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi dairesi hizmete açıldı.

Açılış törenine Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Tokat Defterdarı Servet Yılmaz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzur, Gelir Yönetimi ve Denetim Müdürü Mustafa Adakan, Pazar Vergi Dairesi Müdürü Tuğba Ocaklı Yıldırım, kurum müdürleri, vergi dairesi personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve vergi mükellefleri, mali müşavirler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar açılışın ardından Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.