Tokat Belediyespor-Etimesgutspor maçında arbede çıktı, 1 polis yaralandı

Tokat Belediyespor-Etimesgutspor maçında arbede çıktı, 1 polis yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat Belediyespor ile Etimesgutspor arasındaki maçta taraftarlarla rakip oyuncular arasında arbede çıktı. Polise müdahale sırasında yere düşen bir polis yaralandı, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat Belediyespor ile Etimesgutspor arasındaki maçta, taraftarlarla yedek kulübesindeki rakip oyuncular arasında kısa süreli arbede yaşandı, bir polis memuru yaralandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat Belediyespor ile Etimesgutspor arasında oynanan maçın ikinci yarısında, taraftarlarla rakip oyuncular arasında yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.
Polis ekipleri taraftarlara müdahale etti.
Taraftarlara müdahale eden polis memurlarından biri yere düşerek yaralandı.
Yaralı polis, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.