TKDK Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun'dan Baskil Kaymakamı Türker'e Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Türker, makamında kabul ettiği Uzun ile bir süre görüştü.

Türker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, TKDK'nin 6'ncı başvuru çağrısını çiftçi ve muhtarlara duyuracaklarını kaydetti.