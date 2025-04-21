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TKDK Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun'dan Baskil Kaymakamı Türker'e Ziyaret

TKDK Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun'dan Baskil Kaymakamı Türker'e Ziyaret
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret ederek kurumun başvuru çağrısını çiftçilere ve muhtarlara duyuracaklarını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Türker, makamında kabul ettiği Uzun ile bir süre görüştü.

Türker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, TKDK'nin 6'ncı başvuru çağrısını çiftçi ve muhtarlara duyuracaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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