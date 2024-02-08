TKDK Düzce İrtibat Ofisi Açıldı
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Düzce irtibat ofisi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Valiliği İl Özel İdaresi binasında hizmet vermeye başladı. Ofisin açılışını Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri gerçekleştirdi. İrtibat ofisi, Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma projelerinin hazırlanmasında destek sağlayacak.
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Düzce irtibat ofisi açıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Valiliği İl Özel İdaresi binasının giriş katında hizmet verecek ofisin açılış kurdelesini Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri kesti.
Aslan, burada yaptığı konuşmada, irtibat ofisinin, Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma noktasında doğru projeyi yapma imkanı sunacağını belirtti.
Çiftçilik faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen vatandaşların destek alabileceğini aktaran Aslan, "Projenin hazırlanmasında genç müteşebbisler ve kadınlar avantajlı gibi. Onlara pozitif ayrımcılık uygulanmakta. Türkiye genelinde 18. ofisimizi açıyoruz." ifadesini kullandı.