TİSK Başkanı Akkol'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı Açıklaması

TİSK Başkanı Akkol'dan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı Açıklaması
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala Türk gençliğinin yüreğinde umutla yanmaktadır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala Türk gençliğinin yüreğinde umutla yanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akkol, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ı gençliğe armağan ederek, ülkenin geleceğini genç nesillere emanet ettiğini hatırlatan Akkol, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bizler de gençlerin hayalleriyle büyüyen, enerjileriyle güçlenen bir Türkiye'ye inanıyoruz. Gençlerimizin yalnızca bugünü değil yarını da inşa edecek potansiyeli taşıdığına emin olarak, onları bilimde, sporda, teknolojide ve iş hayatında desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çağın gereklerine uygun bilgiyle donanmış, değerlerine bağlı, sorgulayan, üreten ve yol açan bir gençlik için üzerimize düşeni yapmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu özel günde, Konfederasyonumuz ve şahsım adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala Türk gençliğinin yüreğinde umutla yanmaktadır." ifadelerini kullanan Akkol, tüm gençlerin ve ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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