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TİP, okul yemeğinin maliyetinin 2027 bütçesinin yüzde 1'ine denk geldiğini açıkladı

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TİP, okul yemeğinin maliyetinin 2027 bütçesinin yüzde 1'ine denk geldiğini açıkladı
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TİP, okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesinin maliyetinin 2027 bütçesinin yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti. Parti, 'Bir öğün yemek çocuğun hakkı, devletin görevi' diyerek kaynağın vurguncular için değil çocuklar için harcanması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - TİP, okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesinin maliyetinin 2027 bütçesinin yüzde 1'ine denk geldiğini belirterek, "Bir öğün yemek çocuğun hakkı, devletin görevi. Kaynak vurguncular için değil, çocuklar için harcanmalı" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Kaynak yok' yalanına karnımız tok: Okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemeğin maliyeti, 2027 bütçesinin yalnızca yüzde 1'i. Bir öğün yemek çocuğun hakkı, devletin görevi. Kaynak vurguncular için değil, çocuklar için harcanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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