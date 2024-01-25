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Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu

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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla kamu spotu videosu yayımlandı.

TİCARET Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla kamu spotu videosu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre 'kamu yararına yönelik spot film' olarak kabulü ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesi, yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplarında dikkate alınmaması ifade edilmiş olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayınlar Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ticaret Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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