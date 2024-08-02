Türkiye Temmuz Ayında Tarihin En Yüksek İhracat Rekorunu Kırdı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İftiharla ifade etmek istiyorum ki tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Geçen yılın temmuzuna kıyasla bu yıl yüzde 13,8'lik aylık artış sağladık. Geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece 1 ayda 2,7 milyar dolar artış sağladık. Bu da yüzde 13,8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyor, tebriklerimizi sunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, ardından da Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Temmuz 2024 Dış Ticaret Rakamları' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Dünya ekonomisi ve ticaretindeki durgunluk gibi zorlu süreçlere rağmen ve içeride de önce Covid salgını, ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından da iki büyük tarihin en büyük deprem felaketlerini yaşamamıza rağmen 2023 yılını dengeli bir şekilde kapatmıştık. 2024 yılında da ekonomimiz Allah'a şükür Orta Vadeli Program'ın (OVP) hedefleri doğrultusunda olumlu sonuçlar kaydetmeye devam etmektedir. Gerek ilk çeyrek büyüme rakamı yüzde 5,7. İlk yarı yıl dış ticaret rakamları yine mayıs ayı itibarıyla ilk 5 ayı kapsayan istihdam rakamları sevindirici ve olumlu gelişmeleri göstermektedir" diye konuştu.

'KÜRESEL HİZMET İHRACATINDAN ALDIĞIMIZ PAY YÜZDE 1,29'A ULAŞTI'

Ekonomideki gelişmelere ilişkin de bilgiler veren Bakan Bolat, "Sevindirici olan hususlardan biri de bu yıl ilk çeyrekte başardığımız yüzde 5,7'lik ekonomik büyüme oranının 1,6 puanlık bölümü dış ticaretin, ihracatın katkısından gelmektedir. Bu yolda bizimle yol arkadaşlığı yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Biz, gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, destekleri hazırlıyoruz, yolları açıyoruz, anlaşmaları imzalıyoruz. İhracatçılarımız da açılan bu yoldan ilerleyerek, dünya pazarlarında çok çok iyi neticeler alıyorlar. Kaldı ki Avrupa önemli bir pazar bizim için, ABD, Körfez, Asya yani dünya ekonomisinde biraz şöyle büyüme ve ekonomideki gelişme işaretleri artmaya başlasa ihracatta çok daha iyi rakamlara da ulaşacağımızdan eminiz. Bu ülkemizin 2003 yılından bu yana kaydettiği gelişme, büyüme oranları ki yıllık ortalama yüzde 5,4 ve geçen yıl yüzde 4,5'la kapadık. Bu 4,5, AB içinde birinci, G20 içinde de ikinci sırada olmamızı sağlamıştı. Hamdolsun Türkiye'miz artık 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yıl da 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelirle kapadık. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin 110 dolara yükseldi. 14-15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil. İnşallah birkaç yıl içinde onu da başaracağız. Bu yıl da ilk çeyrek büyümesinden sonra 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseldik. Küresel mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,08'e ulaştı. Bu rakam bundan 21 yıl önce yüzde 0,49'du. Küresel hizmet ihracatından aldığımız pay da 21 yıl önce yüzde 0,89'ken geçen yıl yüzde 1,29'a ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

'SON 1 YILDA MAL İHRACATIMIZ YÜZDE 3,4 ARTTI'

Temmuz ayı ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Bakan Bolat, "İftiharla ifade etmek istiyorum ki; tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Geçen yılın temmuzuna kıyasla bu yıl yüzde 13,8'lik aylık artış sağladık. Geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece 1 ayda 2,7 milyar dolar artış sağladık. Bu da yüzde 13,8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyor, tebriklerimizi sunuyoruz. Yine çok önemli bir rekor haberi daha yıllıklandırılmış yani son 12 ayın ihracat toplamı. Nedir? 261,5 milyar dolar. En son aralık ayında 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Mayıs ayında 260,1 milyar dolara ulaşmıştık. Geçen ay 9 günlük bayram tatili nedeniyle ihracat ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu. Bu da normaldi. Ama temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik. Tam 261,5 milyar dolara ulaştık. Bu şu demek; son 1 yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 oranında artmıştır. Son 1 yılda 8,8 milyar dolar net bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

'267 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİMİZE SADIĞIZ'

Yıl sonu hedeflenen rakamlara ulaşacaklarını da sözlerine ekleyen Bakan Bolat, "Hedefimiz, OVP'nin yıl sonu 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kaldı 5 ay. Hesaplarımıza göre inşallah yani uluslararası konjonktürde yeni gerilimler, bir savaş durumu ya da başka bir coğrafyada Türkiye için önemli pazar imkanlarının olduğu yerlerde bir aksilikler olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire inşallah 267 milyar dolar hedefimize sadığız. Aralık ayında bu tabloyu göreceğiz. Her ay aşağı yukarı 750 milyon ile 1 milyar dolar arasında geçen yılın rakamlarının üzerine ekleyebilirsek bu hedefi de gerçekleştirmek inşallah zor olmayacak. Kolay değil, ihracatçılarımızla birlikte bu mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

'İTHALATIMIZ 18 MİLYAR DOLAR AZALDI'

İthalatta azalma trendinin devam ettiğini de belirten Bakan Bolat, "İthalatta da temmuz ayı ithalatımızda yüzde 7,9 yani yüzde 8'lik bir gerilemeyi başardık. Burada ülke için gerekli olan ithalat zaten yapılıyor. Biz burada özellikle Türkiye'yi adeta pazar gibi görüp Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ve yasa dışı yollarla yapılmak istenen ithalata karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu çabalarımızın sonunda da hamdolsun aylık yüzde 8'lik bir küçülme oldu. Yani 2,6 milyar dolar tasarruf ettik. 30 milyar doların altında kalması sağlandı. 29,7 milyar dolar. Dış ticaret açığı da temmuz ayında yüzde 42 azaldı ve 7,2 milyar dolara geriledi. Geçen yıl temmuz ayında ise bu rakam 12,5 milyar dolardı. Bu sene 7,2 milyar dolara geriledi. Böylece 5,3 milyar dolar döviz rezervi elde ederek, tasarruf etmiş olduk. İhracatın, ithalatı karşılama oranı çok çarpıcı. Geçen yıl temmuzda yüzde 61'ken bu yıl temmuzda 14,5 puan artış ile yüzde 75,7'ye yükseldi. Bu da önemli gelişmedir. Bu yıl haziran ve mart ayında aylık gerilememiz oldu. Nisan ayında başa baştık. Onun dışında ocak, şubat, mayıs ve temmuz aylarında 4 ay geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağlamış olduk. 7 aylık rakam çok önemli. Bu yılın ilk 7 ayında ihracatımızda yüz 148,8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142,9'du. İlk 7 ayda yüzde 4,1'lik bir artış sağlamış olduk. İthalatımızda da önemli bir tasarrufumuz var. Burada da ilk 7 ayda yüzde 8,4'lük bir azalma ile 198,6 milyar dolara geriledik. Yani, ilk 7 ayda ithalatımız net 18 milyar dolar azalmış oldu" ifadelerini kullandı.