Haberler

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özer, dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından yargılanıyordu.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Özer, banyo kapısında çarşafla asılı halde bulundu.

Olay ile ilgili Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Özer'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dava süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davayı 7 Eylül 2023'te karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'i, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine hükmetmişti. Diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Yerel mahkemeye geri gönderilen dosya kapsamında Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.