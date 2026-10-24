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TES-İŞ'in 13. Olağan Genel Kurulu'nda İrfan Kabaloğlu yeniden başkan seçildi

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TES-İŞ'in 13. Olağan Genel Kurulu'nda İrfan Kabaloğlu yeniden başkan seçildi
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TES-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi ve İrfan Kabaloğlu yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Kabaloğlu, enerji işçilerinin ağır ve çok tehlikeli şartlarda çalıştığını belirterek emeklerinin karşılığını alması gerektiğini ifade etti.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına yeniden İrfan Kabaloğlu seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, TES-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda oyların çoğunluğunu alan Kabaloğlu, yeniden TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına getirildi.

Genel Kurulda konuşan Kabaloğlu, geride kalan dört yıllık dönemde yürütülen sendikal mücadeleyi değerlendirerek çalışma hayatının temel sorunlarına ve gelecek dönemin önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji işçilerinin, ülkenin dört bir yanında ağır ve çok tehlikeli şartlarda, büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirten Kabaloğlu, enerji işçilerinin emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alması gerektiğini ifade etti.

Kabaloğlu, kamu ve özel sektörde imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen kazanımlara değindi.

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında, santrallerde, özel sektör işyerlerinde, sulama birliklerinde ve enerji işkolunun tamamında yapılan çalışmaları ve yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini ifade eden Kabaloğlu, üyelerin haklarını korumak, TES-İŞ'i daha güçlü yarınlara taşımak ve taban eğitimlerini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
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