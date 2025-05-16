Terziler Çırak Bulamıyor: Mesleğin Geleceği Tehlikede

Terziler Çırak Bulamıyor: Mesleğin Geleceği Tehlikede
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Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, gençlerin mesleğe olan ilgisizliğinden ve çırak bulamamaktan yakınıyor. Eğitim sisteminin değişimi ile terziliğin geleceği için endişeler artıyor.

Terziler çırak yetiştirememekten dert yanıyor

KİLİS - Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, çırak bulamamaktan ve gençlerin mesleğe ilgisizliğinden mesleğin geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, mesleğin zorluklarını ve çırak bulamamanın sektöre etkilerini anlattı. Baba tavsiyesiyle başladığı mesleğini severek sürdüren Yıldırım, teknoloji ve eğitim sistemindeki değişimlerin zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtti.

"Baba tavsiyesiyle başladım, 41 yıldır devam ediyorum"

Terziliğe 1984 yılında çırak olarak başladığını ifade eden Yıldırım, "Önce esnafın yanında çıraklık yaptım. Askerlik dönüşü kendi iş yerimi açarak ustalığa başladım. Babamın tavsiyesiyle bu mesleğe girdim. Temiz ve güzel bir meslek olduğunu söyledi, o günden beri de bırakmadım" şeklinde konuştu.

"Eskiden 4, 5 kalfamız vardı, şimdi çırak bile bulamıyoruz"

Geçmişte iş yerinde 4, 5 kalfa çalıştırdığını söyleyen Terzi Ustası Hasan Hüseyin Yıldırım, Şu an bir tane çırağım var Suriyeli, eğitim sistemindeki değişikliklerle birlikte çırak bulmanın zorlaştığını dile getirdi. Yıldırım, "8 yıllık eğitim, ardından 12 yıllık eğitim süreciyle gençler esnafa yönelmedi. Bir dönem Suriyeli gençler çıraklık yaptı, fakat onlar da ülkelerine dönüyor. Şimdi yine çırak bulamıyoruz" diye konuştu.

"Gençler hazır giyimi tercih ediyor"

Günümüzde gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini belirten Yıldırım, "Yeni nesil hazır giyimi tercih ediyor. Spor giyiniyorlar, dar ve sivri kesimler hazır geliyor. Bizim diktiğimiz genelde orta yaş grubuna hitap ediyor. Yaşlılar da takım elbise giymiyor. Bu durum işlerimizi doğrudan etkiliyor" dedi.

"Askerde Kenan Evren'in elbiselerini ütüledim"

Askerlik hatıralarını da paylaşan Yıldırım, Bingöl'de vatani görevini yaparken dönemin Konsey Başkanı Kenan Evren'in kıyafetlerini ütüleyip temizlediğini söyledi. "Gri, lacivert ve siyah elbiselerini bir hafta boyunca ben hazırladım. O günleri hiç unutmam" ifadelerini kullandı.

"Okuyamıyorsan da meslek öğrenebilirsin"

Gençlere çıraklık ve meslek liselerinin sunulduğu imkanları hatırlatan Yıldırım, "Okuyamıyorsan da meslek öğrenebilirsin. Çıraklık eğitim merkezi sayesinde hem lise diploması alıp hem de ustalık belgesiyle iş yeri açabilirsin. Gençlere tavsiyem, bu fırsatları değerlendirmeleri" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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