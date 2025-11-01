Haberler

Tekirdağ'da Teknoloji ve Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

T3 Vakfı Tekirdağ İl Sorumlusu Emrah Hekim, Vali Recep Soytürk ile görüştü. Ayrıca, Tekirdağ NKÜ'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında basketbol ve masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Cuma Buluşmaları' çerçevesinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları da yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ İl Sorumlusu Emrah Hekim, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Hekim ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Hekim, kentte düzenlenecek olan Deneyap Türkiye Atölyeleri mezuniyet töreni hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Tekirdağ NKÜ'de basketbol ve masa tenisi turnuvası düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında basketbol ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Yapılan karşılaşmaların ardından, basketbolda şampiyonluğu Teknik Bilimler MYO elde ederken, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ikinci, Marmara Ereğlisi MYO üçüncü oldu.

Masa tenisinde kadınlarda Buse Naz Aloğlu, erkeklerde de Ahmet Semih Akçayır birinci oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı verdi.

Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
title