Tekirdağ'da Teknoloji ve Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ İl Sorumlusu Emrah Hekim, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Hekim ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Hekim, kentte düzenlenecek olan Deneyap Türkiye Atölyeleri mezuniyet töreni hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Tekirdağ NKÜ'de basketbol ve masa tenisi turnuvası düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında basketbol ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Yapılan karşılaşmaların ardından, basketbolda şampiyonluğu Teknik Bilimler MYO elde ederken, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ikinci, Marmara Ereğlisi MYO üçüncü oldu.

Masa tenisinde kadınlarda Buse Naz Aloğlu, erkeklerde de Ahmet Semih Akçayır birinci oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı verdi.

Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.