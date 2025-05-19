Tekirdağ'da 19 Mayıs Bayramı Konseri: Semicenk Coşturdu
Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Semicenk sahne aldı. Konserde katılımcılar şarkılara eşlik etti ve Belediye Başkanı Candan Yüceer, Semicenk'e çiçek takdim etti.
Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen konserde sahne alan Semicenk, şarkılarını seslendirdi.
Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
Konser sonunda Semicenk'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel