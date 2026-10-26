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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde 6,5 ton ceviz rekoltesi bekleniyor

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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde 6,5 ton ceviz rekoltesi bekleniyor
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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2012'de kurulan 23 dekarlık Chandler ceviz bahçesinde hasat başladı; bu sezon yaklaşık 6,5 ton ürün bekleniyor. Güneş enerjisiyle sulanan bahçede ağaç başına 30-35 kilogram ürün alınırken, çalışmalar üreticilere örnek oluşturuyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, Trakya'da Chandler cinsi cevizin adaptasyonu ve su tüketiminin belirlenmesi amacıyla kurulan 23 dekarlık bahçede hasat başladı.

Bahçeden bu sezon yaklaşık 6,5 ton ceviz elde edilmesi bekleniyor.

Enstitü bünyesinde 2012 yılında proje kapsamında kurulan bahçede, halk arasında "Çetnır" olarak bilinen Chandler cinsi cevizlerin hasadı, işçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, bahçede bu sezon verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

Bahçenin bakım sorumlusu Ziraat Mühendisi Talip Kartaloğlu da ceviz ağaçlarının tam verim dönemine ulaştığını belirterek, ağaç başına 30 ila 35 kilogram ürün aldıklarını ifade etti.

Cevizlerin kalite özelliklerine ilişkin bilgi veren Kartaloğlu, yaptıkları ölçümlerde kabuklu ceviz ağırlığının 17 ila 21 gram, iç ceviz ağırlığının ise 11 ila 12 gram arasında değiştiğini kaydetti.

Güneş enerjisiyle sulanıyor

Bahçenin sulamasında güneş enerjisinden yararlandıklarını anlatan Kartaloğlu, sistem sayesinde enerji maliyetlerini azalttıklarını belirtti.

Kartaloğlu, "3 yıl önce kurmuş olduğumuz bahçemizi güneş enerji sistemiyle sulamaktayız. Biz hiç enerji harcamadan güneş enerji sistemiyle bahçemizi sulamaktayız. Gübrelemesi ve ilaçlaması takip halinde, verim ve kalitesi bu yüzden ileri seviyede olmaktadır." dedi.

Bahçenin, Trakya koşullarında Chandler cinsi cevizin yetiştiriciliğini incelemek ve üreticilere örnek oluşturmak amacıyla kurulduğunu aktaran Kartaloğlu, ağaçların su tüketimi ve bakım süreçlerinin uzun yıllar boyunca takip edildiğini dile getirdi.

Bahçenin 2012 yılında Trakya'da Chandler cevizinin adaptasyonu ve su tüketimini belirlemek için kurulduğunu hatırlatan Kartaloğlu "Her ağacımız yaklaşık 8 yıl boyunca su tüketimleri, gübrelemesi günlük, haftalık ve aylık takip edilmekteydi. 23 dekardan 6,5 ton rekolte bekliyoruz. İstediğimiz rekolteye kavuştuk. Bu sene de bereketli bir sezondayız." ifadesini kullandı.

Enstitüde üreticileri de ağırladıklarını belirten Kartaloğlu, ceviz, elma, armut ve özellikle üzüm yetiştiriciliği konusunda çiftçilere teknik bilgi ve destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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