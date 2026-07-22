TEI Eskişehir'deki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Görgün, "Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" dedi.

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı