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TDV, mali kaynak iddialarını yalanlayıp faizsiz finans ilkelerine uyulduğunu duyurdu

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TDV, mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımı olduğu iddialarını yalanladı. Vakıf, kaynaklarının faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiğini ve söz konusu şirket ve fonlarda mali kaynağı olmadığını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Vakfın yazılı açıklamasında, TDV'nin Medeni Kanun hükümlerine göre kurulduğu, genel merkezi ve 1003 şubesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.

Tabi olduğu yasal mevzuat gereği TDV'nin kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu aktarılan açıklamada, mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda vakfımızın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Ayrıca basında yer alan vakfımızın mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde kaynağını değerlendirdiği, borsa üzerinde yatırımlarının olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki hakların saklı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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