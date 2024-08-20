TCMB Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Tutuldu

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, ağustos ayına ilişkin toplantısına yaptı. Kurul, yüzde 50 olan politika fazini 4'üncü kez sabit tuttu.

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