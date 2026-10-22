TBMM'de yatırım fonları teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci kısmını oluşturan ilk 5 maddesi kabul edildi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, yatırım fonlarına para yatıranların emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve düğün altınlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu fonları listeleyen siz, bu fonların reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz" diyerek iktidarı eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci kısmını oluşturan 1-5'inci maddeleri görüşüldü.

Ayan, mağdurların kendilerine ilettiği sorunları şöyle aktardı:

"Bakın, bizlere onlarca telefon geliyor. Kimi diyor ki, 'Emekli ikramiyemi buraya yatırdım.' Kimi diyor ki, 'Kıdem tazminatımı yatırdım.' Kimi diyor ki, 'Düğünden altınlarım gelmişti, buraya yatırdım, enflasyon karşısında erimesin, iki kuruş elime geçsin diye.' Fakat bir ömür boyunca bu biriktirdikleri parayı geleceğin güvencesi altına saklamak için koyan kişilerin karşısına neyle çıkıyorsunuz şimdi? Pul ettiğiniz yasayla çıkıyorsunuz."

Genç bir kadın mağdurun kendisini arayarak annesinin 35 yıllık emekli ikramiyesini fona yatırdıklarını anlattığını belirten Ayan, kadının bir ev alabilmek amacıyla birikimlerini değerlendirmek istediklerini söylediğini anlattı. Ayan, mağdur kadının, bir yakınlarının kendilerine fonu önerirken bakanların ve milletvekillerinin de buraya yatırım yaptığını, TRT'de fonun reklamlarının ve haberlerinin yayımlandığını söylediğini aktardı.

Ayan, "Biz de güvendik, buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz dedik, bu fona yatırdık. Peki, ne olacak şimdi halimiz?" sözlerini paylaşarak, düzenlemeyi hazırlayanlara "Ne olacak mesela bu kadının durumu? Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz?" sorularını yöneltti.

Kanun teklifiyle mağduriyetlerin giderileceği ve sorumluların hesap vereceği yönünde algı oluşturulduğunu savunan Ayan, düzenlemenin beklentileri karşılamayacağını söyledi. Ayan, dördüncü maddeye ilişkin değerlendirmesinde, "Basında, sosyal medyada, her yerde dediler ki, '1 milyon ödenecek.' Bu bilgiyi yaydılar. Sonra bakıyoruz, ortada 1 milyon bile yok. Bakın, ne var biliyor musunuz 4'üncü maddede? Yatırımcılara deniyor ki, '1 milyona kadar öderiz ama kasada para olursa öderiz'" dedi.

Fonlardan kazanç elde edenlere yönelik iade düzenlemesinin isteğe bağlı olduğunu ifade eden Ayan, yurttaşların borçları nedeniyle icra işlemleriyle karşı karşıya kaldığını, elektrik faturalarının ödenmemesi durumunda dahi haciz uygulandığını belirterek, fonlardaki paraların geri alınması konusunda neden aynı yöntemin uygulanmadığını sordu. Ayan, şöyle konuştu:

"Kredi kartı borcu için cebri icra yapan zihniyet ve sistem, yine elektrik faturasını ödemediği için trafosunu kaldıran, haczeden sistem, böyle bir hukuk sisteminde pardon da fon hırsızlarının indiragandi etmiş olduğu paralara neden cebri icra yapmıyor da 'Eğer isterseniz iade edin' diyor? Yani öyle anlattıkları gibi '1 milyon para ödenecek, yok efendim, bunlar hesaplara yatırılacak, mağduriyetler giderilecek' külliyen yalan ve hikayeden ibaret."

"BU FONLARI LİSTELEYEN SİZ, REKLAMINI YAPAN SİZ"

Fon krizinden AK Parti iktidarını sorumlu tutan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırımcıları suçlayan yaklaşımını da eleştirerek Ayan, şöyle konuştu:

"Bu yaşananların tamamı bu AKP iktidarının ürünüdür, başka da açıklaması yok. Bakın, SPK, yahu, siz bu ülkenin en köklü ve prestijli kurumuydunuz ya, şimdi ne diyorsunuz biliyor musunuz? Sanki bu insanlar at yarışı oynamış, sanki horoz dövüştürmüş, sanki tombala çekmiş gibi diyorsunuz ki, 'Vay efendim, bu fonlara bu paraları niye yatırdınız? 1'e 10 veren fonlara niye paralar yatırdınız?' diye bir de utanmadan, sıkılmadan bu insanları suçluyorsunuz. Bu fonları listeleyen siz, bu fonların reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz."

KISACIK: "TAKASIN KESİNLİĞİ" İLKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Yol Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, düzenlemeyle para blokesi yaşayan yatırımcıların alacaklarının iptal edilmesini eleştirdi. Kısacık, "Bir gece yarısı operasyonuyla para blokelilerin alacaklarını, Sermaye Piyasası Kanunu 79'uncu maddeye göre alacaklarını iptal etmek bu yüce Meclis'in itibarına hiç yakışmıyor" dedi.

Fonlardaki gelişmeleri gün gün kronolojik olarak anlatan Kısacık, 14 Eylül 2026'da herhangi bir fonun temerrüde düştüğüne ilişkin açıklama bulunmadığını, aynı gün Tera'nın Pusula'yı satın aldığını duyurduğunu belirtti. Kısacık, Pusula'daki para piyasası fonunu satmak isteyen bir yatırımcının 14 Eylül'de saat 11.07'de satış emri verdiğini, yatırım şirketinin emri aldığını ve TEFAS'ta işlemin eşleştiğini belirtti. Yatırımcının parasını alamadığını bildiren Kısacık, "14 Eylül'de satmış, parasını bekliyor. 14.00 olmuş, yok; 15.00 olmuş, yok; saat 16.00 olmuş, yok; saat 17.00 olmuş, yok; saat 18.00 olmuş, yok; akşam olmuş; Pusula diyor ki, 'Ben temerrüt açıkladım.' Adam sattığında sen temerrüt açıklamış mısın kardeşim? Yok" ifadelerini kullandı.

Tera'nın fonuna ilişkin 16 Eylül'de yaşananları da anlatan Kısacık, para piyasası fonlarının aynı gün ödeme esasına dikkati çekti. Yatırımcının satış emrini verdiği sırada temerrüt açıklaması bulunmadığını bildiren Kısacık, "Yatırımcının suçu var mı? Yok. Yatırımcı bunu sattığı zaman Tera temerrüt açıklamış mı? Hayır" dedi.

Kısacık, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Kanun diyor ki, 'Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, merkezi takas kuruluşlarının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dahil olmak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez.' Buna takasın kesinliği denir."

Kısacık, takasın kesinliği ilkesinin sermaye piyasalarına ilişkin eğitimlerde öğretilen temel bir kural olduğunu belirterek, "SPK sınavlarına giren herkes bunu bilir kardeşim. Yıllarca hocalar bunu anlattı, yıllarca bu ülkede üniversitede takasın kesinliği anlatıldı. Şimdi biz bu Meclis'te bunu tartışıyoruz. Yazıklar olsun" dedi.

ÖZTÜRK: "HUKUK HERKESE EŞİT Mİ İŞLİYOR?"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de fon düzenlemesini denetim ve hukukta eşitlik açısından eleştirdi. Öztürk, bir berberde kredi kartıyla ödeme yapılamaması üzerine IBAN aracılığıyla yapılan havalenin ardından esnaftan vergi dairesince savunma istendiğini anlatarak, küçük işlemlerde dahi denetim mekanizmalarının devreye girdiğini söyledi.

Fon krizinde binlerce yatırımcının birikimlerinin eridiğini, milyarlarca liralık işlemlerin ve olağan dışı kazançların gündeme geldiğini belirten Öztürk, "Hukuk herkese eşit mi işliyor, AK Parti'ye yakın olanlara başka, millete bambaşka bir hukuk sistemi mi var ülkemizde? Yine çok acı ama bunu da ibretle izliyoruz" diye konuştu.

Öztürk, teklifin belirli fonların tasfiyesini ve hukuka aykırı elde edilen değerlerin geri kazanılmasını amaçladığını belirterek, "Ancak bu bütün yatırımcıların parasının ödeneceği veya kişi başına 1 milyon liranın garanti olduğu anlamına gelmiyor; ara ödeme, fonun tasfiye varlığına, yatırımcının hesaplanan net yatırımına ve kurulun belirleyeceği koşullara bağlı" dedi.

Yatırımcıların açık ve doğru biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Ödeme miktarı, zamanı ve şartları belirsiz bırakılırsa mağduriyetler azalmaz, aksine büyür" ifadelerini kullandı.

Öztürk, düzenlemenin yalnızca belirlenen fonları kapsadığını ve gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı genel ve kalıcı bir koruma sistemi oluşturmadığını söyledi.

BİRİNCİ KISIMDAKİ MADDELER KABUL EDİLDİ

Kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 1-5'inci maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, gündemde başka bir iş bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.