Haberler

Taşova Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı

Taşova Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Belediyesi, Perşembe günleri kurulan halk pazarında pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Ömer Özalp, uygulamanın soğuk havalarda esnafa ve vatandaşlara destek amacıyla yapıldığını belirtti.

Taşova Belediyesi pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

İlçede Perşembe günleri kurulan halk pazarında sabah erken saatlerde tezgahlarını açan pazarcı esnafına çorba ikram edildi.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, çorba ikramın uygulamasına, havaların soğuması ile birlikte tekrar başladıklarını ifade ederek,

"Pazarımıza hem ilçeden, hem de köylerimiz ve dışarıdan gelen pazarcı esnaf ve vatandaşlarımızın soğuk günlerde içlerini ısıtabilecek bir ikramda bulunulabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah bu süreç bu şekilde devam edecek, günlük 500 çorba ikram ediyoruz talep olduğu takdirde sayıyı çoğaltacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi