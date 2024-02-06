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Taşköprü'de sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi belirlendi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 600 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılacak sarımsak hasadında çalışacak işçilerin mesai saatleri ve fazla mesai ücreti de kararlaştırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışacak işçilerin yevmiyesi 600 lira olarak belirlendi.

Taşköprü Belediyesi tesisindeki toplantı, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Özsoy, Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hamit Elmacı, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ile sarımsak tarlalarında çalışan kadınları temsilen ekip başkanları ve üreticilerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, temmuz ayında yapılacak sarımsak hasadında çalışacak işçilerin yevmiyesinin 600 lira, mesai saatlerinin 08.00 ile 18.00 arasında ve fazla mesai ücretinin saat başı 80 lira olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Harun Yalçın Kastamonu Taşköprü Tarım Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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