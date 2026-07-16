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Tüik: Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Yıllık Yüzde 9,55 Arttı

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TÜİK verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi haziranda yıllık %9,55 artarken, en yüksek artış %60,71 ile sebze ve kavun-karpuz grubunda gerçekleşti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi haziranda yıllık yüzde 9,55 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 60,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 azalış; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 27,64 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: ANKA
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