Sydney'de Köpek Balığı Saldırısı: 1 Ölü, 2 Plaj Kapatıldı

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentinde sörf yapan 57 yaşındaki bir adam, köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Yetkililer, olaya sebep olan köpek balığını aramak için havadan ve karadan çalışma başlattı ve güvenlik nedeniyle iki plajı kapattı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
