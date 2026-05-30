Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek için 11 milyon lira değerinde proje başlattı. 2 bin 600 metre hat, maslak, terfi merkezi ve depo inşa edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 11 milyon lira değerinde proje hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi Kastel mevkisinde içme suyu isale ve terfi hattı inşaatı çalışması başlattı.

Proje kapsamında 2 bin 600 metre içme suyu hattının yanı sıra maslak, terfi merkezi ve depo inşa edilerek ilçenin özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Şehrimizin her noktasında güçlü ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürmene Yeniay mahallemizde başlattığımız bu önemli yatırım sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçelerimizin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
