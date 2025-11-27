Haberler

Sürmene Açıklarında 7 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Sürmene Açıklarında 7 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, bir teknede 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında bir teknede, 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığının "TCSG-83" botu ile Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Teknede yapılan aramada 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri

Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı

Onlarca insanın canını böyle tehlikeye attı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.