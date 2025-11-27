Sürmene Açıklarında 7 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında bir teknede, 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığının "TCSG-83" botu ile Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Teknede yapılan aramada 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.