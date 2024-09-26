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Suluova'da Karakucak Güreşleri Coşkusu

Suluova'da Karakucak Güreşleri Coşkusu
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Suluova Belediyesi, Yedikır Sosyal Tesisleri'nde 295 güreşçinin katıldığı karakucak güreşleri düzenledi. Başpehlivanlığı Hüseyin Civelek kazandı.

Suluova Belediyesi tarafından, karakucak güreşleri düzenlendi.

Suluova Belediyesi Yedikır Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen karakucak güreşlerinde farklı boylarda 295 güreşçi mücadele verdi.

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

Başpehlivanlığı, finalde rakibi Bekir Can Özturgut'u yenen Hüseyin Civelek kazandı.

Etkinliğe, Kaymakam Şafak Gürçam, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

Hüseyin Civelek Yerel Haberler Belediye Etkinlik Güncel Yaşam Spor

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