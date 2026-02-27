Haberler

Türk-İş: Şubat Ayında Açlık Sınırı 32 Bin 365, Yoksulluk Sınırı da 105 Bin 425 Liraya Yükseldi

Güncelleme:
TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 32 bin 365 lira, yoksulluk sınırı ise 105 bin 425 liraya çıktı. Gıda fiyatlarının artışı dikkat çekiyor.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, şubat ayında açlık sınırı 32 bin 365, yoksulluk sınırını ise 105 bin 425 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ocak 2026'da 31 bin 224 lira olan ve dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarını ifade eden "açlık sınırı", şubat ayında 32 bin 365 liraya yükseldi. Araştırmada, açlık sınırının, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 3 bin 149 lira aştığına dikkati çekildi.

Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "yoksulluk sınırı" ise 105 bin 424,90 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 41 bin 899,77 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in verileri, temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ay da sürdüğünü ortaya koydu. Ankara'da dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 3,65 yükseldi. Gıdada yıllık artış yüzde 38,76 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 39,43 olarak gerçekleşti.

Araştırmada, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın mutfak harcamalarını yukarı çektiği belirtildi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 80,83 lira, meyve kilogram fiyatı ise 117,50 lira oldu. Temel mutfak ürünlerinden margarin, siyah ve yeşil zeytin, kırmızı mercimek, bulgur ve salça fiyatlarında da artış görüldü.

Kaynak: ANKA
