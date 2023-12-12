Faruk Koca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı (YENİDEN)

Medicana İnternational Ankara Hastanesi kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay: 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak

Düzgün Barış DENİZ / ANKARA, - Medicana İnternational Ankara Hastanesi kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, "Enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastaneye kaldırıldı. Medicana İnternational Ankara Hastanesi kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190'a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyuncu 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150'ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2'nci ve 3'üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi."

Başkanın hastaneden sevk edildiği şeklinde çıkan görüntüler hakkında da konuşan Prof. Dr. Erdoğan İlkay, "Burası bir hastane. Yüzlerce kişi toplanıp tezahüratta bulununca kapıdan çıkarıp üst kapıdan tekrar hastaneye alarak yatışını yaptık" ifadelerini kullandı.