SPOR Milli halterci Yağmur, antrenman için 220 kilometre yol katediyor

Milli halterci Yağmur, antrenman için 220 kilometre yol katediyor

Furkan KAVUKLUMetin DEĞİRMENCİYEŞİLHİSAR, ( Kayseri ), (DHA)- KAYSERİ'de, 2 yıl önce vücut yapısı nedeniyle antrenörünün salıncakta sallanırken keşfettiği Yağmur Bulut (14), 1-10 Temmuz tarihlerinde Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Elde ettiği başarının ardından memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine gelen Bulut, İlçedeki antrenman yaptığımız yeri kapattıkları için Bünyan'a gitmek zorunda kaldık. Yeşilhisar'dan Bünyan'a gidiş-geliş toplam 220 kilometre yol gidiyorum. Yol gittiğim için antrenmanlarda performansım düşüyor ve yorulmuş oluyorum. Buraya, sadece kendim için değil, tüm kız çocukları için salon ve antrenör getirmelerini istiyorum. Yeşilhisar'da bu sporu yapan 20 kişi vardık. Onlar da bu zorluğu çekmek istemediler. Hepsi bıraktı dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Yağmur Bulut'u, antrenör Ahmet Yalçın Danacı 2 yıl önce parkta salıncakta sallanırken gördü. Bulut'un anatomik yapısının halter sporuna uygun olduğunu düşünen Danacı, aile ile görüşerek Yağmur'u haltere başlattı. Bulut, yaşadıkları ilçedeki antrenman yaptığı salon kapandığı için evlerine gidiş-geliş toplam 220 kilometre uzaklıkta bulunan Bünyan ilçesine gitmeye başladı. Geçen süreçte bir çok başarı elde eden Bulut, 1-10 Temmuz tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'na katıldı. Genç sporcu 71 kilo kaldırarak, Avrupa 3'üncüsü oldu. Yaşadığı süreci anlatan Bulut, Biz parkta arkadaşımla sallanıyorduk. Hoca yanımıza geldi ve tanıştık. Anatomik yapımın haltere uygun olduğunu düşündü ve beni salona çağırdı. Ailemden izin aldık ve haltere başladım. Yarışmalara hazırlandık. Hazırlıklardan 4 ay sonra ilde düzenlenen yarışmada şampiyon oldum. İldeki yarışmalardan 2 ay sonra düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da 2'ncilik elde ettim. İlçedeki antrenman yaptığımız yeri kapattıkları için Bünyan'a gitmek zorunda kaldık. Kayseri'den gidiş-geliş yaptık. Bayağı bir zorlandık. Kilometrelerce yol gittim. Sonrasında bizi yurda geçirdiler. 7-8 ay boyunca yurtta kaldım. Yurtta kaldığım süreçte Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldum. Buradan aldığım derece ile kampa seçildim. 1.5 ay boyunca kampta antrenman yaptım. Kamptaki antrenmanlardan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılarak 3'üncü oldum diye konuştu.

'YEŞİLHİSAR'DAN BÜNYAN'A TOPLAM 220 KİLOMETRE YOL GİDİYORUM'

Antrenman yaptıkları yer kapandığı için diğer arkadaşlarının halteri bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Bulut, Yeşilhisar'dan Bünyan'a toplam 220 kilometre yol gidiyorum. Bazen de akrabalarımın yanında kalıyordum. Yol gittiğim için antrenmanlarda performansım düşüyor ve yorulmuş oluyorum. Bayağı bir zorluk çekiyorum. Buraya, sadece kendim için değil, tüm kız çocukları için salon ve antrenör getirmelerini istiyorum. Farklı antrenörlerle de yapamıyorum. Kendi antrenörümü istiyorum. Benim dışımda bu sporu yapanlar vardı. Bünyan'a gideceğimiz söylenince onlar da bırakmak zorunda kaldılar. Yeşilhisar'da bu sporu yapan 20 kişi vardık. Onlar da bu zorluğu çekmek istemediler. Hepsi bıraktı. Babam, 'Kız çocuğusun. Yolda başına bir şey gelebilir. Ben senin bu yolu çekmeni istemiyorum. Gözümün önünde dur' diyordu. Ama artık öyle bir sorunumuz yok ifadelerini kullandı.

'BURAYA BİR SPOR TESİSİ AÇILMASINI İSTİYORUZ'

Yaşadıkları ilçedeki spor salonunun kapatıldığı belirten baba Ömer Bulut ise, Kızım halter hocası ile tanışmış. 'Haltere gitmek istiyorum' dedi. Biraz da dersleri zayıftı. Haltere gönderdim. Yarışmalarda başarılı oldu. Hocaları sayesinde dereceler elde etti. Avrupa 3'üncüsü olduğu için gurur duyduk. Daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte zorluklar oldu. Kızımın antrenman yaptığı yeri kapattılar. Kızım, buraya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bünyan'a gidiyor. Tatillerde kalacak yer sıkıntısı var. Buradaki kapanan salon için, 'anlaşması bitmiş, hoca görevinden alındı' dediler. Çocuklar salona alınmadı. Kayseri'de de yakınlarının yanında kaldığı zaman zorluk yaşıyor. Yeşilhisar'daki çocuğun Bünyan'a gitmesin gönlüm razı olmuyor. 5 kız çocuğum var diye evimizi, köyden ilçeye taşıdık. İlçede daha fazla imkan bulunacağını düşündük. Umduğumuz olmadı. Buraya bir spor tesisi açılmasını istiyoruz. Antrenman yapacak yer olursa çok seviniriz. Diğer çocuklar da içinde iyi olur. İlçe olarak kız çocuklarına biraz daha sahip çıkılsın. Kadın ve erkek ayrımı yapılmasın ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR'U PARKTA SALLANIRKEN GÖRDÜM'

Yağmur'un bir çok derece elde ettiğini söyleyen halter antrenörü Ahmet Yalçın Danacı da (25), 2021 yılının ilk aylarında Yağmur'u parkta sallanırken gördüm. Fizik ve anatomik olarak bu işe uygun olduğunu düşündüm. Daha sonra haltere başlaması için Yağmur ve ailesiyle görüştük. Ailesini ikna ettik ve Yağmur ile antrenmanlarımıza başladık. Kısa zaman içinde Kayseri Şampiyonluğu aldı. Daha sonra katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci, sonraki Türkiye Şampiyonası'nda ise şampiyon oldu. Derecesini yaparak milli takıma seçildi. Yaklaşık 1.5 ay süren milli takımda antrenmanlarında Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Moldova'da yapılan U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3'üncü oldu dedi.

'SALINCAK'TAN MOLDOVA'YA UZANAN BİR YOL'

Yağmur'un ilerleyen zamanlarda bir çok başarı elde edeceğini aktaran Danacı şöyle konuştu

Aslında Yağmur için, 'salıncaktan Moldova'ya uzanan bir yol' diyebiliriz. Yağmur, ilerleyen zamanlarda da yine milli takımımızı, ülkemizi en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil edecek. Çünkü bu ufak yaşına rağmen gerçekten çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu zaten milli takımdaki hocaları da fark etmişler. İlk zamanlarda babasını ikna etmeye çalıştık. Biraz gönlü oldu gibi. Babasının istemeyişini hala aşamadık. Ama yine sağ olsun, ailesi gerçekten bu konuda ister istemez destek oluyorlar. Aslında bu başarı sadece bizim değil. Bence en büyük başarı ailesinin. (DHA)