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Şota Arveladze, 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' Filminde Rol Alıyor

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Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, yeni çekilen 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' filminde oyuncu Alper Kul ile birlikte rol alıyor. Film çekimleri Trabzon'da devam ederken, vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde rol aldı.

"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.

Oyuncu Alper Kul ile kamera karşısına geçen Şota Arveladze'nin rol aldığı filmin, 31 Ocak 2025'de vizyona girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

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