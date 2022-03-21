Bakan Nebati, Şanlıurfa'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hiç merak etmeyin, enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni arttırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskancından çıkardık." dedi.

Bakan Nebati, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, memleketinde partililerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Binlerce yıldır bu topraklarda insanların bir elin parmakları gibi kardeşçe yaşadığını anlatan Nebati, "Birileri geldi huzurumuzu bozmaya çalıştı. Bizi kendi halimize bırakmadılar. Kadim kültürümüzden, inancımızdan gelen bir arada yaşama tecrübemize müdahale ettiler ama direndik, ölümüne direndik. Biz gene Ermeni komşumuzla, Süryani meslektaşlarımızla, Kürt kardeşlerimizle, Arap yol kardeşimizle kederimizi, kaderimizi paylaşmaya devam ettik." diye konuştu.

Bakan Nebati, Türkçe, Kürtçe ve Arapça nevruzu kutlayarak, farklı inançlarla beraber Şanlıurfa'da birlik içerisinde yürüdüklerini dile getirdi.

Adalet, eşitlik ve kalkınma ülküsüyle çıktıkları yolda yürümeye çalıştıklarını belirten Nebati, "Salgının başladığı dönemde 'Türkiye küçülecek, zayıf düşecek, insanlar işlerini kaybedecek, dükkanlar, fabrikalar kapanacak' dediler. Yine karamsarlar, kötümserler aramızdaydı, yine kötülük yaydılar ama biz dönüp onlara bakmadık bile. 2020 yılını da 2021 yılını da dünyanın en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkesi haline getirdik." ifadesini kullandı.

"Bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor"

Nebati, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize diyorlar ki 'Ne yapacaksınız, bu işin üstesinden nasıl geleceksiniz?' Diyoruz ki, 2 yıl önce, 20 yıl önce nasıl yola çıkarken zorlukların üstesinden bu milletle ve dava arkadaşlarımızla geleceğiz dediysek, 2 yıl önce proaktif davranarak alınan kararları bir bir uygulamaya soktuysak, şimdi de aynı şeyleri yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni arttırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskancından çıkardık. Ülkeyi öngörülebilir, istikrarlı bir halde yöneten ve her zaman olduğu gibi milletine, dirayetli liderimizle beraber koşuyor, yorulmadan, terlerimizi silerek bütün sorunların üstesinden geliyoruz.

Bu gurur tablosu hepimizin, AK Parti teşkilatının, Türkiye'nin, sessiz yığının. Sosyal medyada, şurada burada olumsuzluk yayan, yalan dolan haberleri dolayanlar, onlar trolleriyle baş başa kalsınlar. Onlar karamsarlıklarıyla aynanın karşısında birbirlerini yemeye devam etsinler, bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Bu ülke hükümetlerimizin uyguladığı bu tip politikalarla her türlü sorunun üstesinden geliyor. 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye modelini ilan ettiğinde, sabahleyin 'Evet bu iş oldu tamam, gidiyorlar, bu defa çözdük işi' diyenler, saat 19.00'dan sonra, bundan emin olun kafalarını duvarlara vurdular. Çünkü onların bilmediği bir şey var, bu ülkenin güçlü, kararlı bir lideri var, adı da Recep Tayyip Erdoğan."

"Karadeniz'deki bu gerginliğin de üstesinden geleceğiz"

Bakan Nureddin Nebati, dünyada petrol ve emtia fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Biz salgının üstesinden geldiğimiz gibi Karadeniz'deki bu gerginliğin de üstesinden geleceğiz. Eğer ki fırsatçılık yapıp, fiyatları diledikleri gibi oynatıp yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa, başta enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz.

Unutmayın, önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz. Biz İstanbul'da fuar yapıp, fuara yurt dışından insanlar gelsin, ürettiğimiz makineleri satmaya çalışalım derken, onlar bize 'Sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun' deyip, belediyenin emrindeki zabıtaları yabancı müşterilerimizin önüne salarak ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar. Onların anlayışı bu, engel koy. Yollarını tıka, insanlar iş yapmasın. Nasıl yurt dışına haber gönderiyorlarsa, 'Yurt dışına geliyor Hazine ve Maliye Bakanı veya bakanlarımız, önlerine set koyun' diyorlarsa, biz oradaki bütün setleri kaldırırız. Bizim belediyemiz zabıtalarıyla gidip üreticinin önünü kesmez. İhracat yapmaya çalışanların önünü kesmez. Bizim belediyelerimiz zabıtalarla gider, 'Biz senin önünde ne yapabiliriz' der."

Türkiye'nin uluslararası girişimlerde ve diplomaside ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Nebati, Türkiye'nin ortaya koyduğu dirayetle bölgenin gücü olmaktan çıkarak dünyada sözü dinlenen ve masada oturan bir ülke haline geldiğini söyledi.

Nebati, dün Viranşehir'de yaptığı mitingde hemşehrilerinin kendisine büyük teveccüh gösterdiğini anlatarak, kentteki belediyelerin sürekli çalıştığını ve şehrin çehresinin değiştiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın ihracat rakamının 200 milyon dolar olduğunu ve bunun daha yukarılara çekilmesi gerektiğini aktaran Nebati, kente yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı güneş enerjisi santralleri ve sulama kanallarıyla ilgili ayrıntıları bugün açıklayacaklarını bildirerek, çiftçinin tarımsal ürünlerin yanı sıra artık fazla elektriğini de satacağını sözlerine ekledi.