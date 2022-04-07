Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Diyarbakır Emniyeti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesini çökertti. Birçok ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında sosyal medya sitelerinde ve ikinci el satış platformlarında dolandırıcılık suçunu işleyen suç örgütünün Diyarbakır ayağını çökerterek operasyon neticesinde çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Diyarbakır polisinin suç örgütü ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışmada, ülke genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütü üyelerince 30 olayda mağdurların zararının yaklaşık olarak 2.000.000 TL olduğu, suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri, son bir yıllık dönemde suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26.000.000 TL civarında işlem hacmi varlığını tespit ettiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 16 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başta örgüt elebaşı konumunda olan şüpheliyi tespit etmek, sadece kod adı kullanan, açık kimlik ve irtibat bilgileri tespit edilemeyen şüphelileri tespit etmek ve örgütü tamamen bitirmek amacıyla yaptığı 3 aylık detaylı ve çok yönlü çalışmalar sonucu 4 Nisan 2022 günü Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkarılan 16 kişiden 14 kişi tutuklandı. 1'i adli kontrol, 1 kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart gibi dijital bulgular, pos makineleri, çek-senet ve tapu belgesine el koyduğu bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren dolandırıcılık suç örgütüne yönelik yapılan en büyük operasyon olduğu belirtildi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/ İHA)