Son Dakika! 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

Öte yandan 40 milyon dolarlık kripto paraya da el konuldu.

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