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Son Dakika! 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

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Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

Öte yandan 40 milyon dolarlık kripto paraya da el konuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kripto Para Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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