SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluşu İçin Gökyüzünde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. 21 Haziran'da yapılacak gösteri uçuşları öncesi ilk hazırlıklar başladı.

ADAPAZARI'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl gökyüzünde gurur verici anlara sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Sakarya'da 21 Haziran'da gösteri uçuşları yapacak. Gösteri uçuşları öncesi için ilk hareketlilik, bugün başladı. Saat 11.00'de Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yapan SOLOTÜRK ekibi, saat 15.00'te de prova uçuşu gerçekleştirecek.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı seneye forma giyecek! İşte nedeni
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.