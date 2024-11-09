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ŞOK Marketler 2024'ün İlk 9 Ayında 142,7 Milyar TL Ciro Elde Etti

ŞOK Marketler 2024'ün İlk 9 Ayında 142,7 Milyar TL Ciro Elde Etti
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ŞOK Marketler, yılın ilk 9 ayında 142,7 milyar TL ciroya ulaşarak Türkiye genelinde 11 bine yakın mağaza ve 48 binden fazla istihdam sağladı. 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesi ile kadın kooperatiflerinin ürünlerini desteklemeye devam ediyor.

ŞOK Marketler yılın ilk 9 aylık döneminde Türkiye'nin 81 ilinde 48 bini aşkın çalışan ve 11 bine yaklaşan mağaza sayısı ile 142,7 milyar TL ciroya ulaştı.

ŞOK Marketler 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre cirosu yılın ilk 9 ayında 142,7 milyar TL oldu. Bu dönemde 200'den fazla yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in Türkiye'nin 81 ilindeki toplam mağaza sayısı 11 bine yaklaştı. Yılın ilk üç çeyreğinde istihdamını 48 binin üzerine çıkaran şirket, istikrarlı büyümesini koruyarak ülke istihdamına ve ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini bildirdi.

'ŞOK'ta Ben de Varım' projesiyle başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Hatay, Adana ve Ankara'daki çeşitli kadın kooperatiflerinden 100 binin üzerinde ürün satın alındı. 10 milyon TL'den fazla ekonomik değer yaratılan projeyle iş birliği yapılan kooperatiflerdeki kadın istihdamının artmasına da önemli katkı sağlandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) temsilcileri 'ŞOK'ta Ben de Varım Projesi'nin sonuçlarını yerinde gözlemlemek üzere ekim ayında ŞOK Marketler'e ziyarette bulundu. UN Women temsilcileri ziyarette projenin başarılı sonuçları ve sosyal etkisi için teşekkürlerini iletti.

"YATIRIMLARIMIZ VE İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZLE EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlk 9 ayın finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini şu sözlerle vurguladı:

"Temel ürünlerde her gün uygun fiyat modelimizle müşterilerimize destek oluyoruz. Yeni mağaza açılışlarımız ve e-ticaret uygulamamız Cepte ŞOK yatırımlarımızla büyüyerek yeni istihdam oluşturmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek kadın istihdamıyla öne çıkan bir şirket olarak 'ŞOK'ta Ben de Varım' projemiz ile kadınların ekonomik gücünü artırarak üretimde daha fazla yer almalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. İstihdama katkı verme kararlılığımızla 2024'ün son çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürerek büyümemizi devam ettireceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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