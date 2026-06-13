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Bilecik'te 9 bin 900 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik'te 9 bin 900 doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 900 doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 9 bin 900 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Söğüt ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri sattığı ihbarını aldı.

Ekipler, M.T'ye ait iş yerine ve M.A'nın ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 9 bin 900 doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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