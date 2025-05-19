Sivrihisar'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Törenler, Sivrihisar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra ilçe stadyumunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sivrihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Pakoğlu, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ile Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de katılımcıların bayramlarını kutladı.

Organizasyon, halk oyunları ve spor gösterileri ile ilçe genelinde düzenlenen, "Atatürk ve Gençlik" konulu kompozisyon, şiir ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.